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FACUA denuncia ante la Fiscalía a los responsables de Social Energy por seguir ofertando servicios estando en preconcurso de acreedores

La asociación tiene pruebas de que esta empresa siguió suscribiendo contratos con nuevos clientes pese a estar ya en situación de insolvencia económica.

FACUA.org
Sevilla-07/07/2026
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FACUA Sevilla ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Sevilla para que investigue la posible comisión de un delito de estafa por parte de Social Energy, una empresa dedicada a la venta e instalación de placas solares que continuó ofreciendo y comercia

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