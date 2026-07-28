La Mesa Social del Agua de Andalucía reclama a la Junta una política de transición hídrica justa en lo social, territorial y ambiental
El organismo advierte sobre el retroceso en políticas de aguas, agricultura y medioambiente que se percibe en los acuerdos firmados entre PP y Vox.
FACUA.org
Andalucía-28/07/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Conocido el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, tras los acuerdos del PP y VOX para esta legislatura, la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), de la que forma parte FACUA Andalucía, considera que hay serias amenazas de retroceso de las políticas del agua, de la