Expedientes sin tramitar desde 2022: FACUA Sevilla denuncia el colapso del servicio municipal de Consumo
El Ayuntamiento reconoce que las denuncias permanecen paralizadas debido a la «sobrecarga de trabajo» y los «limitados recursos disponibles».
FACUA.org
Sevilla-28/07/2026
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FACUA Sevilla denuncia la situación de colapso estructural que atraviesa el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de la ciudad, con denuncias que llevan sin tramitar desde el año 2022, y ha solicitado a Pepe Lugo, delegado de Espacio Público, Consumo,