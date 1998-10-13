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FACUA denuncia irregularidades en la publicidad insertada en los telediarios de varias cadenas

Ha realizado en septiembre un estudio sobre la publicidad en los telediarios de TVE1, La 2, Antena 3 Televisión, Telecinco y Canal Plus para comprobar si se ajusta a lo establecido en la Ley 25/94.

FACUA.org
España-13/10/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado en septiembre un estudio sobre la publicidad insertada en los telediarios de TVE1, La 2, Antena 3 Televisión, Telecinco y Canal Plus para comprobar si se ajusta a lo establecido en la L

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