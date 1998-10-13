FACUA denuncia irregularidades en la publicidad insertada en los telediarios de varias cadenas
Ha realizado en septiembre un estudio sobre la publicidad en los telediarios de TVE1, La 2, Antena 3 Televisión, Telecinco y Canal Plus para comprobar si se ajusta a lo establecido en la Ley 25/94.
FACUA.org
España-13/10/1998
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado en septiembre un estudio sobre la publicidad insertada en los telediarios de TVE1, La 2, Antena 3 Televisión, Telecinco y Canal Plus para comprobar si se ajusta a lo establecido en la L