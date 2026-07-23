FACUA Galicia reitera la necesidad de que se mejore la red ferroviaria de la comunidad para solucionar los constantes retrasos de trenes
Las averías tanto en los trenes como en las vías provoca incidentes prácticamente a diario que perjudican a a miles de usuarios del transporte en tren.
FACUA.org
Galicia-23/07/2026
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FACUA Galicia se ha dirigido a la Dirección General de Adif para reiterarle la necesidad de que se lleven a cabo con urgencia las intervenciones que sean necesarias para conseguir una mejora real de la red ferroviaria gallega.
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