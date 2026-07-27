Tarjeta 65: FACUA Andalucía pide a la Junta que articule la devolución del dinero cobrado de más a los usuarios
La federación reclama que se habilite un procedimiento sencillo y gratuito de reembolso para quienes compraron billetes online sin poder aplicar el descuento del 50%.
FACUA.org
Andalucía-27/07/2026
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FACUA Andalucía se ha dirigido a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta para pedirle que, en coordinación con las empresas de transporte interurbano adheridas al programa Tarjeta Andalucía Junta 65, habilite un cauce específico para devolver las can