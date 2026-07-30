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Consumo exige de nuevo a cinco multinacionales que retiren 141 anuncios de pisos turísticos en territorios palestinos ocupados por Israel

Las empresas, de las que el ministerio no ha dado nombre, siguen publicando apartamentos en asentamientos pese a la ley que lo prohíbe y se enfrentan a sanciones si no los retiran

FACUA.org
Internacional-30/07/2026
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El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha vuelto a dirigir a cinco multinacionales para exigirles que retiren 141 anuncios de alojamientos turísticos situados en territorios palestinos ocupados por Israel. Anuncios que siguen publicados pese a est

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