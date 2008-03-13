FACUA denuncia que 9 de cada 10 cereales para el desayuno tienen cantidades excesivas de azúcar
Generación comida basura, lema de la campaña lanzada con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores para demandar mejoras en la regulación de la composición, etiquetado y publicidad de los alimentos.
FACUA.org
España-13/03/2008
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Portada del estudio sobre cereales para el desayuno elaborado por FACUA.
Nueve de cada diez cereales para el desayuno tienen cantidades excesivas de azúcar, que los convierten en auténticas golosinas. Esta es una de las conclusiones de un estudio sobre un total de 155 variedades de cereales