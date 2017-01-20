FACUA denuncia que el real decreto-ley de las cláusulas suelo es puro humo y no obliga a la banca a nada
La norma acordada por PP, PSOE y Ciudadanos no establece sanciones para los que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones ni para los que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero.
FACUA.org
España-20/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el real decreto-ley sobre las cláusulas suelo que aprueba este viernes el Consejo de Ministros es puro humo, ya que no obliga a los bancos a nada. La norma, cuya convalicación en el Congreso ya ha sido acordada por PP, PSOE y Ciudadan