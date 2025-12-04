Nuestras acciones

FACUA denuncia que la reforma de la Ley de Seguridad Aérea reducirá aún más las ridículas multas por los fraudes a los pasajeros

Óscar Puente se ha desentendido de las reivindicaciones de FACUA y seguirá sin sancionarse a las compañías cuando incumplan sus obligaciones de asistencia y pago de compensaciones a los pasajeros por cancelaciones, overbooking y grandes retrasos.

España-04/12/2025

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la reforma de la Ley de Seguridad Aérea reducirá aún más las ridículas multas a las aerolíneas por sus fraudes a los pasajeros. La asociación critica que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha desentendido de sus reivindicacione

