FACUA denuncia que las tarifas de Movistar, Vodafone y Orange son casi idénticas y duda que la llegada de los operadores virtuales introduzca competencia en el sector
Critica a la CMT por no orientar a costes las tarifas de interconexión ni fijar un precio máximo para las negociaciones entre las compañías con red propia y los operadores virtuales.
FACUA.org
España-16/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado un estudio comparativo en el que pone de manifiesto que las tarifas de Movistar, Vodafone y Orange (antes Amena) son casi idénticas, fruto de una situación de oligopolio en la que se viene produciendo un ali