Nuestras acciones

FACUA denuncia que las tarifas de Movistar, Vodafone y Orange son casi idénticas y duda que la llegada de los operadores virtuales introduzca competencia en el sector

Critica a la CMT por no orientar a costes las tarifas de interconexión ni fijar un precio máximo para las negociaciones entre las compañías con red propia y los operadores virtuales.

FACUA.org
España-16/11/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado un estudio comparativo en el que pone de manifiesto que las tarifas de Movistar, Vodafone y Orange (antes Amena) son casi idénticas, fruto de una situación de oligopolio en la que se viene produciendo un ali

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos