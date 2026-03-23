FACUA denuncia que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo
FACUA critica la negativa del Gobierno a fijar topes a los precios y advierte de que las bajadas de impuestos serán absorbidas por completo en breve con nuevas subidas en la gasolina y el gasóleo.
FACUA.org
España-23/03/2026
Una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo. Así ha podido verificarlo FACUA-Consumidores en Acción a través del análisis diario que realiza con gasolineras.FACUA.org