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FACUA detecta 28 páginas web que venden ilegalmente fármacos en España

En muchos casos se trata de falsificaciones. La asociación alerta de los riesgos para la salud que puede suponer comprar estos productos en la Red.

FACUA.org
España-08/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre la venta y publicidad de fármacos a través de Internet por el que ha localizado y denunciado veintiocho páginas web que venden ilegalmente en España.

En las webs se ofertan medicamentos de

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