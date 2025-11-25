FACUA detecta diferencias de hasta un 215% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
Euskadi y Cantabria son las comunidades autónomas con las tarifas más caras para las ITV de los turismos. En el caso de las motocicletas, los precios más elevados están en Madrid.
FACUA.org
España-25/11/2025
FACUA-Consumidores en acción ha detectado diferencias de hasta un 215,3% en las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria para los turismos con motor de gasolina y de un 91,5% en los vehículos diésel para el año 2025, en función de la comunidad autónoma en la que se realice