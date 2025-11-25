FACUA detecta diferencias de hasta un 215% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma

FACUA-Consumidores en acción ha detectado diferencias de hasta un 215,3% en las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria para los turismos con motor de gasolina y de un 91,5% en los vehículos diésel para el año 2025, en función de la comunidad autónoma en la que se realice