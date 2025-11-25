Nuestras acciones

FACUA detecta diferencias de hasta un 215% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma

Euskadi y Cantabria son las comunidades autónomas con las tarifas más caras para las ITV de los turismos. En el caso de las motocicletas, los precios más elevados están en Madrid.

España-25/11/2025

FACUA-Consumidores en acción ha detectado diferencias de hasta un 215,3% en las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria para los turismos con motor de gasolina y de un 91,5% en los vehículos diésel para el año 2025, en función de la comunidad autónoma en la que se realice

