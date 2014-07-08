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FACUA encuentra diferencias de hasta un 39% en el precio que se paga por el gramo de oro de 18 quilates

Resulta aconsejable comparar precios y verificar el peso de las piezas antes de acudir a los establecimientos para evitar errores de calibración o posibles fraudes en la tasación.

FACUA.org
España-08/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha encontrado diferencias de hasta un 39% en el precio que los establecimientos dedicados a la compra de oro pagan al peso por las joyas elaboradas con oro de 18 quilates. Incluso en el caso del metal de 24 quilates, que no es común para la fabricaci&oac

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