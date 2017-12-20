Más noticiasLa asociación celebra el auto del tribunal europeo

FACUA espera que el fallo del TJUE sobre Uber abra puertas a sentencias similares para otras plataformas

La asociación insta a las administraciones a nivel Estatal y autonómico a que tomen nota y emprendan actuaciones para garantizar que este tipo de plataformas asumen obligaciones frente a los consumidores.

FACUA.org / Europa Press
Europa-20/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en la que concluye que la plataforma estadounidense Uber es un servicio de transporte al que se puede exigir licencia y otras autorizaciones para prestar servicio en los Estados miem

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