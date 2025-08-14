Nuestras acciones

FACUA Euskadi exige medidas para reducir los tiempos de espera en los servicios de Urgencias de los hospitales vascos

La asociación pide a Osakidetza que garantice que los usuarios son atendidos a la mayor brevedad y en las mejores condiciones posibles.

FACUA.org
Euskadi-14/08/2025

FACUA Euskadi insta a Osakidetza a adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar el servicio de Urgencias de los hospitales vascos y garantizar que los usuarios son atendidos a la mayor brevedad y en las mejores condiciones posibles.

Según un informe enviado al Parlamento Vasco

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos