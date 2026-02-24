FACUA Euskadi imparte una charla formativa sobre cómo ahorrar en las facturas de la luz y el gas
Un total de 38 personas han participado en esta formación que tuvo lugar el pasado 19 de febrero en Bilbao.
Euskadi-24/02/2026
FACUA Euskadi impartió el pasado 19 de febrero una charla informativa a personas jubiladas sobre cómo ahorrar con las facturas de la luz y el gas. Esta formación tuvo lugar en los locales de BKK Sasoiko, en la calle Ronda de Bilbao.
En este taller que llevaba por nombre Conocer la