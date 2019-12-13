FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Getxo que tome medidas para evitar la caída de ramas de los árboles
La lluvia y el viento provocaron que las ramas ocuparan la vía pública, una situación que viene repitiéndose los últimos años.
FACUA.org
Euskadi-13/12/2019
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FACUA Euskadi se ha dirigido al Ayuntamiento de Getxo para instarles a mejorar el estado y conservación de la flora en general, y los árboles en particular, que componen el municipio.
La asociación ha tenido conocimiento de que, en estos meses, han caído ramas d