FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que actúe de manera urgente contra las irregularidades de sellado en el vertedero de Zurbano
Vecinos de la zona y organizaciones ecologistas llevan tiempo reclamando la paralización inmediata de las obras.
FACUA.org
Euskadi-31/12/2025
Imagen de archivo de residuos.
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el que pide la adopción de medidas urgentes contra las irregularidades de sellado detectadas en el vertedero de Zurbano, en la localidad vizcaína de Gatika.