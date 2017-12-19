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FACUA exige a Salud de Murcia mayor celeridad en los tratamientos de oncología del Hospital Santa Lucía

La asociación ha tenido conocimiento de que los pacientes están sufriendo retrasos al recibir su medicación contra el cáncer.

FACUA.org
Murcia-19/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción exige a la Consejería de Salud de Murcia mayor celeridad en el tiempo de administración de los tratamientos médicos de los pacientes de oncología del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.

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