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FACUA exige a Sanidad de Aragón que cubra todas las plazas médicas del servicio de atención primaria

Profesionales sanitarios de esta comunidad autónoma denuncian que la consejería de Sebastían Celaya no está contando con personal para las vacantes.

FACUA.org
Aragón-16/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción exige a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón que cubra todas las plazas médicas del servicio de atención primaria que puedan existir.

La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegaci&oacut

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