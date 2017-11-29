FACUA exige explicaciones a Sanidad de Extremadura por las deficiencias en el servicio de ambulancias
La asociación solicita al gobierno extremeño que informe de todas las acciones que se están llevando a cabo para solventar todas las incidencias registradas.
FACUA.org
Extremadura-29/11/2017
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Centenares de quejas en el servicio de ambulancias. | Imagen: http://ugtambulanciastenorio.blogspot.com.es
FACUA-Consumidores en Acción ha exigido en nombre de su delegación territorial en Extremadura a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales que informe de todo lo que está haciendo para solucionar las múltiples deficiencias sufridas por los usuarios en