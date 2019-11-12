FACUA Extremadura solicita a Sanidad la rehabilitación del centro de salud de Badajoz Los Pinos
El estado de la infraestructura supone un riesgo para la integridad física de las personas que se encuentran en su interior.
FACUA.org
Extremadura-12/11/2019
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FACUA Extremadura ha enviado un escrito solicitando a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales llevar a cabo de forma inmediata las medidas que sean necesarias para garantizar que el centro de salud Los Pinos (Badajoz) sea ubicado en un edificio seguro que no ponga en rie