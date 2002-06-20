FACUA felicita a los sindicatos por el éxito indiscutible de la Huelga General
La Federación espera que el Gobierno sopese los resultados reales de la convocatoria y reconsidere su política laboral, fiscal y económica.
FACUA.org
España-20/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) felicita a los sindicatos CC.OO. y UGT por el éxito indiscutible de la Huelga General, tanto en el número de trabajadores que han secundado la convocatoria como en la movilización popu