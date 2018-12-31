FACUA Galicia participa junto a otras organizaciones en una reunión sobre las gasolineras desatendidas
En este encuentro, CCOO, UGT, CIG, Fegaes y la asociación han planteado la puesta en marcha de actuaciones conjuntas para que la Xunta revise la legislación que regula su apertura y funcionamiento.
FACUA.org
Galicia-31/12/2018
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FACUA Galicia se ha reunido con representantes de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Intersindical Galega (CIG), la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) para analizar el asunto de las gasolineras desatendidas e