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FACUA Galicia se reúne con la Defensora del Pueblo gallego para tratar las deficiencias en la sanidad

El presidente de la asociación, Víctor Muñoz, le ha trasladado una batería de reclamaciones que la organización ha presentado al Servicio Galego de Saude.

FACUA.org
Galicia-24/01/2020
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FACUA Galicia se ha reunido con la la Valedora do Pobo de Galicia -la Defensora del Pueblo gallego- para tratar las numerosas deficiencias que presenta la sanidad pública en la comunidad.

El presidente de la asociación, Víctor Muñoz, ha traslada

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