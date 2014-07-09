FACUA Granada presenta ante Consumo 60 denuncias contra hipotecas afectadas por cláusulas suelo
La asociación gestiona un centenar de reclamaciones por estas condiciones abusivas, atendiendo además a diario numerosas consultas relacionadas con este problema.
FACUA.org
Granada-09/07/2014
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FACUA Granada ha presentado un total de sesenta denuncias ante los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía en relación a la inclusión de cláusulas suelo en contratos hipotecarios. Por medio de estas reclamaciones se persigue la eliminación completa de esta