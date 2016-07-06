FACUA Granada reclama a Alsa que reduzca las largas esperas en la venta de billetes de autobús
La asociación denuncia que la falta de personal provoca colas de más de una hora en las taquillas de la estación. La empresa sólo habilita dos ventanillas de ocho. La policía local ya ha tenido que intervenir.
FACUA.org
Granada-06/07/2016
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La gran mayoría de rutas que salen de Granada son ofertadas por Alsa. | Imagen: flickr.com/rufo_83 (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Granada denuncia las deficiencias en el servicio de atención al usuario de la estación de autobuses de la capital, en especial en la venta de billetes en taquilla, la cual acumula enormes retrasos debido a la falta de personal operativo por parte de la empresa que gestiona el