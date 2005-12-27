FACUA hace un llamamiento a ayuntamientos, medios de comunicación y hosteleros para que garanticen la eliminación de la publicidad del tabaco
El BOE publica hoy la Ley del Tabaco, con la que automáticamente entra en vigor la prohibición de su publicidad.
FACUA.org
España-27/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) hace un llamamiento a los ayuntamientos españoles para que garanticen la retirada de las calles de todos los anuncios de tabaco, tanto en los soportes privados como en los de titularidad municipal. Asimismo, la Federación