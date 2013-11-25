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FACUA Huelva pide que la rehabilitación de viviendas dé prioridad a ascensores y contadores individuales

La asociación valora positivamente la intención y el contenido del borrador del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, pero considera que requiere un presupuesto superior a los 149 millones de euros.

FACUA.org
Huelva-25/11/2013
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El portavoz de FACUA Huelva, Antonio Romero, ha recalcado la importancia de priorizar la instalación de ascensores en bloques de tres o cuatro plantas y de sustituir los contadores de agua colectivos por baterías de contadores individuales a la hora de rehabilitar v

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