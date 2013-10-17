FACUA Huelva y USO mantienen un encuentro para abordar la composición del nuevo Consejo Económico y Social
La asociación ha trasladado a la central sindical su preocupación por la designación de la asociación de consumidores que representará de este colectivo en el nuevo Cesph.
FACUA.org
Huelva-17/10/2013
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Representantes del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) de Huelva han mantenido un encuentro con la asociación de consumidores FACUA para abordar la composición del nuevo Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva (Cesph).
Durante la reunión de