FACUA informa a los usuarios de Ibercaja de que pueden reclamar los perjuicios que estén sufriendo por los continuos fallos en la app
La aplicación de la entidad bancaria lleva varios días con problemas constantes que impiden realizar operaciones con normalidad.
FACUA.org
España-20/08/2025
Imagen: Eduardo Parra | Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que los usuarios pueden reclamar los perjuicios económicos que sufran como consecuencia de los continuos fallos que está sufriendo la app de Ibercaja.
Numerosos usuarios se han dirigido a la asociación para denunciar que la aplicación de la enti