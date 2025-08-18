FACUA pide sanciones para las empresas que se lucran con el spam telefónico e indemnizaciones para los afectados
La asociación viene reivindicando un cambio normativo que incluya el bloqueo de las llamadas comerciales no deseadas desde numeraciones fijas con prefijo geográfico.
FACUA.org
España-18/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno un cambio regulatorio que incluya indemnizaciones para los usuarios que sean víctimas del spam telefónico y sanciones para las telecos y energéticas que se lucran con este tipo de llamadas no deseadas.
Óscar López, min