Nuestras acciones

FACUA pide sanciones para las empresas que se lucran con el spam telefónico e indemnizaciones para los afectados

La asociación viene reivindicando un cambio normativo que incluya el bloqueo de las llamadas comerciales no deseadas desde numeraciones fijas con prefijo geográfico.

FACUA.org
España-18/08/2025

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno un cambio regulatorio que incluya indemnizaciones para los usuarios que sean víctimas del spam telefónico y sanciones para las telecos y energéticas que se lucran con este tipo de llamadas no deseadas.

Óscar López, min

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos