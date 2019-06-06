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FACUA insta a Fomento a finalizar las obras de soterramiento del FEVE en Asturias

Medios de comunicación de la zona se han hecho eco de la importante demora que están sufriendo los trabajos para soterrar este servicio ferroviario a su paso por el Principado.

FACUA.org
Asturias-06/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento para instarle a que finalice las obras de soterramiento del FEVE en Asturias, que comenzaron en 2009 y cuya previsión era colocar el trazado ferroviario en agosto del año pasado y terminar la construcci&oacu

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