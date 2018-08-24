FACUA insta a Fomento a que tome medidas para frenar el cobro que hará Ryanair por el equipaje de mano
A partir de noviembre, la maleta de hasta 10 kg de peso tendrá un coste de entre seis y diez euros. La asociación se queja de que sean al final los consumidores los que salgan perjudicados.
FACUA.org
España-24/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la aerolínea Ryanair vaya a cobrar a los pasajeros a partir del próximo mes de noviembre el equipaje de mano de hasta diez kilos, en lo que parece ser un intento por recuperar los gastos ocasionados por las compensaciones derivadas de