FACUA insta a los afectados por las cancelaciones y retrasos de British Airways a reclamar compensaciones
Un problema técnico no puede considerarse circunstancia extraordinaria que exonere de abonar la compensación por cancelación o retraso grave de un vuelo, que puede oscilar de los 250 a 600 euros.
FACUA.org
España-29/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los pasajeros que estén sufriendo cancelaciones y grandes retrasos de sus vuelos contratados con British Airways que tienen derecho no sólo a que la aerolínea les aloje en hoteles si se encuentran en ciudades distintas a las suya