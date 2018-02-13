FACUA insta a Renfe en Asturias a que garantice el transporte ferroviario en la zona de Langreo
La asociación alerta de que la empresa pública estatal pretende finalizar el recorrido de la línea de Oviedo en la Felguera, por lo que dejaría sin servicio a centenares de viajeros de El Entrego, Ciaño y Sama.
FACUA.org
Asturias-13/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA exige a Renfe que garantice el transporte ferroviario en Langreo. | Imagen: flickr.com/photos/ferran_arjona (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción insta a Renfe a que garantice el transporte ferroviario en el concejo de Langreo tras la previsible eliminación de los cinco pasos a nivel existentes en esta zona. Se trata de los dos de Ciaño, los dos de Química del Nalón, del centr