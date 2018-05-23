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FACUA insta a Sanidad de Asturias a que ponga en marcha el centro de lesiones medulares de Barros

La construcción de las instalaciones comenzó en 2009 y contaba con un plazo de ejecución de dos años.

FACUA.org
Asturias-23/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para instarle a que ponga en funcionamiento sin más demora el centro de tratamiento de lesiones medulares de Barros, en Langreo. La asociación, a través de su delegación te

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