FACUA insta a Sanidad de Asturias a que ponga en marcha el centro de lesiones medulares de Barros
La construcción de las instalaciones comenzó en 2009 y contaba con un plazo de ejecución de dos años.
FACUA.org
Asturias-23/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para instarle a que ponga en funcionamiento sin más demora el centro de tratamiento de lesiones medulares de Barros, en Langreo. La asociación, a través de su delegación te