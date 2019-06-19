FACUA insta a Sanidad de Asturias a que reduzca las listas de espera para especialistas en Cabueñes
La asociación ya se ha dirigido en anteriores ocasiones al Gobierno del Principado para solicitarle que solucione este problema, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta.
FACUA.org
Asturias-19/06/2019
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Imagen: commons.wikimedia.org/User689 (CC BY-SA 4.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para instarle a que reduzca las listas de espera para ser atendido por un especialista en el Hospital de Cabueñes, en la que se están acumulando hasta tres meses de demora.
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