FACUA insta al Gobierno de Asturias a que informe de la calidad de las aguas de la ría avilesina
El agua presenta fuertes olores a carburante y manchas que pueden ser consecuencia de vertidos.
FACUA.org
Asturias-31/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medioambiente de Asturias para instarle a que informe de la calidad de las aguas de la ría avilesina.
La asociación, a través de la delegac