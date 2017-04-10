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FACUA Jaén explica a los consumidores cómo reclamar el dinero de las cláusulas suelo

La asociación se ofrece a las asociaciones de vecinos de la capital y la provincia que lo soliciten para celebrar reuniones informativas sobre esta cláusula y los gastos de formalización de las hipotecas.

FACUA.org
Jaén-10/04/2017
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FACUA Jaén viene desarrollando una destacada acción informativa sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios, tanto en Jaén capital como en Linares y otras zonas de la provincia, habiendo celebrado ya varias reuniones informativas en las que ha tratado de asesorar a los

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