FACUA Jaén imparte una formación online sobre los derechos de los pasajeros del transporte por tren y autobús
La formación tendrá lugar del 14 de septiembre al 14 de noviembre y está abierta a cualquier persona que quiera apuntarse.
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Jaén-10/09/2026
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FACUA Jaén ha puesto en marcha una formación online sobre los derechos de los pasajeros del transporte por carretera y ferroviario.
Abierto a cualquier persona que desee apuntarse, la formación tendrá lugar entre el 14 de septiembre