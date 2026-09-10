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FACUA Jaén imparte una formación online sobre los derechos de los pasajeros del transporte por tren y autobús

La formación tendrá lugar del 14 de septiembre al 14 de noviembre y está abierta a cualquier persona que quiera apuntarse.

FACUA.org
Jaén-10/09/2026
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FACUA Jaén ha puesto en marcha una formación online sobre los derechos de los pasajeros del transporte por carretera y ferroviario.

Abierto a cualquier persona que desee apuntarse, la formación tendrá lugar entre el 14 de septiembre

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