FACUA lanza una app para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas
La herramienta, disponible para Android, muestra cada día el precio medio, mínimo y máximo de los combustibles en cualquier municipio de España.
FACUA.org
España-05/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado una aplicación en Android para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas, comparar precios y conocer su evolución. La herramienta muestra cada día el precio medio, mínimo y máximo de los combustibles en cualquier municipio de España