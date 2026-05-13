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FACUA Madrid celebra su 19ª Asamblea General de Socios

Los asociados aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.

FACUA.org
Madrid-13/05/2026

FACUA Madrid ha celebrado este 12 de mayo su 19ª Asamblea General de Socios.

En ella, los asociados aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.

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