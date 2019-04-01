FACUA Madrid denuncia la Orden de becas guardería y pide reformular el sistema de educación infantil
La asociación considera que la obligación previa del abono de matrícula en centros privados y el desfase temporal con el procedimiento de solicitud y admisión en centros públicos podrían resultar abusivos.
FACUA.org
Madrid-01/04/2019
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