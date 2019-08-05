FACUA Madrid denuncia las altas temperaturas que se alcanzan en la estación de AVE de Puerta de Atocha
La asociación ha recibido diversas quejas en relación al deficiente funcionamiento de los sistemas de climatización de las áreas de espera y de los pasillos de la zona de embarque.
FACUA.org
Madrid-05/08/2019
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Vista de la estación de Madrid - Puerta de Atocha. | Imagen: flickr.com/carmelopec (CC BY 2.0).
FACUA Madrid se ha dirigido a Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para solicitarle que efectúe las reparaciones necesarias para restablecer el sistema de aclimatación de la estación de AVE Madrid – Puerta de Atocha, cuyo mal funcionamiento está provocando que se