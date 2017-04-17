FACUA Madrid explicará a los usuarios cómo interpretar la factura eléctrica y qué derechos les asisten
Tendrá lugar este miércoles 19 de abril a partir de las 19 horas en la Asociación de Vecinos de Valdebernardo, ubicada en la calle Ladera de los Almendros 13.
FACUA.org
Madrid-17/04/2017
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FACUA Madrid ofrece este miércoles, 19 de abril, una charla sobre el suministro eléctrico, a través de la que pretende informar y asesorar a todos los usuarios sobre cómo deben de leer su factura y cuáles son sus derechos en torno a este suministro.
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