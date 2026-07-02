FACUA insta al Ayuntamiento riojano de Haro a publicar los controles sobre la calidad del agua de las piscinas de su polideportivo municipal
Usuarios del complejo también han denunciado que los espacios acuáticos no disponen de elementos de adaptación para personas con movilidad reducida, lo que impide su uso en condiciones de seguridad.
FACUA.org
La Rioja-02/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Haro, en La Rioja, para instarle a que lleve a cabo las medidas que sean necesarias para garantizar que se cumple la normativa sanitaria en relación al control, seguimiento e información de los espacios acu