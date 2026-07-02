Nuestras acciones

FACUA insta al Ayuntamiento riojano de Haro a publicar los controles sobre la calidad del agua de las piscinas de su polideportivo municipal

Usuarios del complejo también han denunciado que los espacios acuáticos no disponen de elementos de adaptación para personas con movilidad reducida, lo que impide su uso en condiciones de seguridad.

FACUA.org
La Rioja-02/07/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Haro, en La Rioja, para instarle a que lleve a cabo las medidas que sean necesarias para garantizar que se cumple la normativa sanitaria en relación al control, seguimiento e información de los espacios acu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos