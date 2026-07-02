FACUA Cádiz vuelve a denunciar al Concert Music Festival y al Tío Pepe Festival por reincidir en prácticas abusivas con los consumidores
La asociación critica que la Diputación Provincial de Cádiz mantenga su colaboración con las organizadoras de ambos eventos.
FACUA.org
Cádiz-02/07/2026
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